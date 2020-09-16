Нардепы проголосовали за изменение состава Совета Нацбанка

Верховная Рада Украины поддержала в целом проект постановления об изменениях в составе Совета Национального банка Украины. Соответствующее решение поддержали 249 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.



Проект, в частности, предусматривает уволить Рычакивскую Веру Ивановну с должности члена Совета Национального банка Украины в связи с окончанием срока ее полномочий, а также назначить членом Совета Национального банка Украины Горбаля Василия Михайловича.



"Сроки пребывания в должности одного из членов Совета Национального банка подходят (к концу - ред.). В связи с этим комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики провел конкурс на замещение этой должности. Было подано 4 кандидата. Из них подавляющим числом голосов мы выбрали Горбаля Ваасилий Михайловича", - сказал народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета Данил Гетманцев, назвав Горбаля профессионалом в банковской сфере.

