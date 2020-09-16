Марина Порошенко возглавит список "ЕС" на выборах в Киевсовет

упруга пятого президента Украины, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко Марина Порошенко возглавит список "Евросолидарности" на выборах в Киевский совет.



Об этом было объявлено во время презентации кандидатов в депутаты на очередные выборы в Киевский городской совет от политической партии "Европейская Солидарность" в среду.



"Сразу хочу сказать: не чувствую себя политиком, в первую очередь, я гражданка своей страны, которую я очень люблю. И мне не все равно, что будет с Украиной, и как будет развиваться наша столица", - сказала она на съезде столичной команды "Евросолидарности".

