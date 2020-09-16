В Одессе избили полицейского и отобрали у него пистолет

В Одессе двоих 22-х и 23-х лет задержали за нападение на работника управления полиции охраны, во время которого они избили его и отобрали травматический пистолет и мобильный телефон. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.



“Оперативники Одесского управления ДВБ НПУ получили сообщение от дежурного полиции охраны в городе Одесса о нападении на сотрудника УПО на одном из объектов, который находится под охраной полиции. Во время патрулирования государственного предприятия периметру сотрудник УПО обнаружил трех неизвестных человек: двух молодых людей и девушку. По его просьбе покинуть территорию незваные гости начали вести себя агрессивно и продолжили идти дальше. Когда полицейский совершил предупредительные выстрелы из специального устройства для отстрела резиновых пуль — злоумышленники сбили его с ног, отобрали пистолет, мобильный телефон, избили и скрылись”, — говорится в сообщении.



Отмечается, что при изучении видео с камер наблюдения правоохранители установили маршрут передвижения нападающих, а затем и их лица.



“Оказалось, что к совершенному причастны 22-летний житель города Остер в Черниговской области, и его знакомый — 23-летний житель села Софиевская Борщаговка Киевской области. В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий работники внутренней безопасности НПУ и Суворовского отдела полиции Одессы установили место нахождения нападавших, а также — отобранного ими пистолета и телефона полицейского. Сейчас сообщники задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания”, — указано в сообщении.



Сообщается, что следователи полиции готовят им вручения подозрения по ч. 2 ст. 186 (грабеж) и ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. За совершенное правонарушение задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет.

