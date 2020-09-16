Германия предложила США сделку по Nord Stream-2 - СМИ

Власти Германии предложили США сделку по проекту Северный поток-2, пишет в среду, 16 сентября, газета Die Zeit.



По данным издания, ФРГ выразил готовность вложить до миллиарда евро в строительство в Германии двух терминалов по приему американского сжиженного газа в портах городов Брунсбюттель и Вильгельмхафен.



"В ответ США разрешат беспрепятственное завершение и эксплуатацию Северного потока-2, - говорится в письме вице-канцлера, министра финансов ФРГ Олафа Шольца, направленном в августа главе Минфина США Стивену Мнучину.



Отметим, по данным СМИ, в сентябре закупки сжиженного газа в Европе впервые в 2020 году оказались ниже, чем в прошлом. С января Европа получила 64,2 миллиарда кубометров СПГ после регазификации - снижение на 3,9%. Главной причиной такой динамики стали рухнувшие поставки с американских заводов.

