Покупка новой машины в Белой Церкви: 3 аргумента в пользу выбора официального дилера

Покупка нового авто – это всегда волнительный момент, и многие водители идут к нему несколько лет. Обычно перед ними возникает дилемма, где приобрести машину: у «серого» или «белого» (официального) дилера. Сразу скажем, что отдавать предпочтение лучше второму варианту. Тем более, найти официального дилера несложно, в Украине это Корпорация «УкрАВТО». В ее состав входят центры из разных городов страны, в том числе и «Автоцентр Белая Церковь».

3 «за» в пользу выбора

Собираясь покупать новую машину у официального дилера, многие водители понимают верность решения лишь на подсознательном уровне, думая, что так надежнее. Но в чем проявляются конкретные преимущества? Рассмотрим три основных:

Сервисное обслуживание. Дополнительные услуги: лизинг, кредит, страхование. Гарантии.

Собираясь купить машину в Белой Церкви у официального дилера, стоит учесть и тот факт, что он заказывает модели непосредственно у завода-изготовителя и подбирает параметры под отечественные условия эксплуатации. «Серые» могут вполне поставлять авто, которое достали у посредников, и не факт, что транспорт будет приспособленным для нашего климата и дорог.

Преимущества в сервисном обслуживании

Официальные дилеры вкладывают средства в строительство станций обслуживания, причем оборудование регламентируется представителями компании-производителя. Такой подход позволяет гарантировать качество сервиса в случае обращения.

Еще один плюс – купленная у официального дилера машина автоматически попадает под мировую и национальную отзывную кампанию, в рамках которой покупателю вернут деньги за счет производителя или заменят узел, если он признан непригодным. Такое хоть и нечасто, но случается, и на подобный сервис с «серым» поставщиком можно не рассчитывать.

Выгода при покупке

Банковские учреждения и страховые компании охотнее сотрудничают именно с официальными представителями, что позволяет взять транспорт в лизинг или кредит, застраховать.

К тому же часто «белые» поставщики могут предложить более лояльные условия, поскольку создают совместно со страховыми фирмами и банками специальные выгодные программы для своих клиентов.

Гарантии – залог безопасности

Независимые дилеры их тоже дают, но «свои», которые никак не относятся к заводу-производителю. То есть в случае проблем такая компания не сможет отправить вышедший из строя узел на предприятие и предоставить клиенту другую машину на период ремонта. Зато все это обеспечит «белый» дилер.

Официальные посредники дают гарантию не только на авто, но и на ЛКП, антикоррозийную стойкость деталей кузова, оригинальные запчасти и даже на ремонт. Все это, конечно, обеспечивает более выгодные и удобные условия для клиентов.