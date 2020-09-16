Звезды начали бойкот Instagram и Facebook

Мировые знаменитости в среду, 16 сентября, отказались от использования социальных сетей Facebook и Instagram. Бойкот в рамках кампании #StopHateForProfit проходит из-за того, что в соцсетях появляются публикации "с ненавистью, насилием и расизмом".



К бойкоту присоединились Леонардо Ди Каприо, Эштон Катчер, Кетти Перри, Наоми Кэмпбелл, Кейт Хадсон, Сара Сильверман, Ким Кардашьян, Дженнифер Лоуренс, Саша Барон Коэн, Марк Руффало и другие.



"Я не могу сидеть сложа руки и молчать, пока эти платформы продолжают мириться с распространением ненависти, пропаганды и дезинформации в группах, которые создаются, чтобы посеять разногласия и расколоть Америку. Дезинформация в соцсетях оказывает серьезное влияние на наши выборы и подрывает демократию", - написала в Instagram Ким Кардашьян, у которой, кстати, 188 миллионов подписчиков. Свое воззвание она сопроводила картинкой с надписью "Остановите ненависть".



Точно такую же картинку опубликовал и Леонардо Ди Каприо. Он заявил: "Я использую Instagram и Facebook, но я хочу, чтобы они были силой для блага - не для ненависти, насилия и дезинформации. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне и не публикуйте ничего в течение 24 часов в эту среду, 16 сентября".



У Ди Каприо в Instagram 46,4 миллиона подписчиков.



Отметим, что кампания #StopHateForProfit (Хватит получать прибыль от распространения ненависти) началась в июне, когда организации по защите гражданских прав обратились к фирмам и брендам с просьбой приостановить размещение рекламы в "указанных соцсетях из-за нежелания этих сетей бороться с распространением расистских высказываний и дезинформации.



Тогда к бойкоту присоединились Coca-Cola, PepsiCo, Unilever, Starbucks, Volkswagen и многие другие. Специалисты утверждают что в результате бойкота акции Facebook значительно потеряли в стоимости, и, по сообщениям американских СМИ, состояние Цукерберга уменьшилось на 7,2 миллиарда долларов.

