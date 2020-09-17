Почему, попав в ДТП, стоит обратиться к профессиональному юристу

Решать свои проблемы самостоятельно до сих пор пытаются многие люди из числа тех, кто по сей день помнит то время, когда для решения конфликтов и спорных ситуаций было не принято обращаться к специалистам. Подобные попытки – самая частая ошибка, которая может привести к фатальным последствиям. Чтобы не допустить подобного, стоит предварительно хотя бы получить консультацию профессионала в области права – такое обращение особенно распространено, как показывает практика, когда случается дорожно-транспортное происшествие. Каждый такой случай индивидуален и требует соответствующего подхода. Обеспечить его способен только настоящий профессионал, коим является, например, автоадвокат Алексеенко Михаил, профессионализм которого не вызывает сомнений.

Если человек или его близкие попали в неприятную ситуацию, связанную с ДТП, а выйти из нее без негативных последствий самостоятельно явно не получится, стоит сразу, не откладывая в долгий ящик, обратиться к тем, кто способен оказать по-настоящему квалифицированные услуги в данном направлении. Помощь в разбирательствах даже в столь узкой, казалось бы, сфере, может потребоваться самая разнообразная, и лучше заранее заручиться поддержкой профессионалов. Если потребуется, они всегда готовы представлять интересы своих клиентов в судебных разбирательствах, оказывать помощь и поддержку в вопросах возмещения ущерба и др.

Когда юрист специализируется в конкретной сфере – в данном случае речь идет о ситуациях, связанных с транспортными средствами – ему гораздо проще решить многие проблемы своих клиентов. Самыми распространенными среди них считаются:

лишение водительских прав;



споры, возникшие на почве отказа возмещать причиненный ущерб или другие сложности со страховой компанией;



возмещение ущерба лицом, признанным виновным в совершении ДТП;



прочие дела, связанные непосредственно с дорожно-транспортными происшествиями различной сложности.

Как правильно рассчитать стоимость услуг автоадвоката

Естественно, точную стоимость юридической помощи в подобных вопросах озвучить сразу очень сложно, каждый случай, требующий урегулирования дорожных конфликтов, является индивидуальным. Впрочем, на стоимость услуг все равно влияют определенные факторы:

сложность конкретного дела – наличие смягчающих или отягчающих обстоятельств, присутствие свидетелей, записи с камер и видеорегистраторов;

тяжесть конкретного ДТП, наличие пострадавших и объем причиненного ущерба.

В любом случае, стоимость подобного сервиса всегда останется адекватной, а привлечение профессионала к решению споров на дороге позволит свести к минимуму е только финансовые, но и моральные потери.