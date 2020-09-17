Стоит ли сотрудничать с капперами и как выбрать подходящего

Качественно разбираться в определенных спортивных событиях, а также прогнозировать их дано далеко не каждому. Специалисты, способные грамотно проанализировать имеющуюся в их распоряжении статистику, именуются капперами, для них беттинг является зачастую главным источником дохода.

Существует даже специальный рейтинг капперов, ориентируясь на который, можно выбрать именно того, с которым точно стоит сотрудничать.

Все ли капперы одинаково полезны

Идеально все выглядит лишь в теории, кажется, что взаимодействие действительно выгодно обеим сторонам и каждая из них зарабатывает. На деле же мошенники нередко встречаются и в этой сфере, особенно часто с ними сталкиваются новички, как правило, именно таких любителей чаще обманывают, чем выводят в плюс. Это означает лишь одно – к выбору профессионального каппера следует подходить максимально ответственно.

Выигрышные стратегии и рабочие методики – это секретная информация и настоящие профи никогда не выдадут ее в открытый доступ. Даже продажа в этом случае маловероятна, если только за внушительную сумму.

Практика показывает, что тех профессионалов, которые выигрывают на постоянной основе, используя для этого свои же знания, на деле существует очень немного – от всех предложений, представленных на этом рынке, их насчитывается всего около 5%. Еще примерно 10% играют в пропорции выигрыша к проигрышу 50/50, остальные же обычно «дарят» свои деньги букмекерам, делая это с завидной регулярностью.

Как выбрать подходящего каппера, который точно поможет заработать

Для того чтобы сделать правильный выбор для последующего сотрудничества, следует, в первую очередь, тщательно изучать специализированные ресурсы, посвященные данной тематике, а главное – проверенные. На определенных площадках прогнозисты публикуют свои мнения постоянно, главное преимущество подобных ресурсов заключается в том, что статистику на них никак невозможно подделать. Впрочем, держать ухо востро следует и в случае, когда специалист демонстрирует превосходные результаты, но только на коротких дистанциях – велика вероятность, что речь идет просто о пресловутой «белой полосе». Выводы можно делать только на основании двух-трех тысяч купонов – такая дистанция как раз и считается минимальной для оценки мастерства каппера.

Дополнительно рекомендуется общаться с единомышленниками на специализированных форумах, конечно, оставаясь начеку, так как там тоже нередко встречаются мошенники, рекламирующие собственные услуги. Однако игроков на подобных площадках все равно гораздо больше, они охотно делятся результатами ставок и опытом сотрудничества с профессионалами – как положительным, так и отрицательным.