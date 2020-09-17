Шуфрич предлагает отменить админответственность за изготовление и пропаганду георгиевских лент

Народный депутат от «Оппозиционного платформы - За жизнь» Нестор Шуфрич зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагает отменить административную ответственность за изготовление и пропаганду георгиевских (гвардейских) лент.



Текст законопроекта о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (№4106) обнародован на сайте парламента.



Проектом предлагается исключить из КоАП статью 173-3 «Изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты».



Этой статьей определено, что публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображение - влекут за собой наложение штрафа в размере от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 2 тыс. 550 грн) с конфискацией «георгиевской» ленты или предметов, содержащих ее изображение.



Такие действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, изготовление или распространение георгиевской ленты или ее изображение - влекут за собой наложение штрафа от 150 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 2 тыс. 500 до 5 тыс. 100 грн) или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией «георгиевской» ленты или предметов, содержащих ее изображение.



В пояснительной записке к законопроекту Шуфрич, в частности, отмечает, что «восстановление георгиевской ленты - это восстановление справедливого отношения ко всем тем, кто преодолел нацизм и принес долгожданную победу».





