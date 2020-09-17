Власти Израиля призывают паломников-хасидов вернуться на родину из Белоруссии

Министр по делам высшего образования Израиля Зеэв Элькин призвал своих сограждан, заблокированных в Беларуси на границе с Украиной, вернуться на родину.



"Я призываю наших граждан вернуться в Израиль", - приводят его слова европейские СМИ.



Министр пояснил, что, "несмотря на многочисленные усилия, направленные на то, чтобы помочь израильтянам попасть в Украину из Беларуси или Молдавии, мы получили от украинских властей окончательный отрицательный ответ".



В среду белорусская сторона сообщала, что свыше 2,5 тыс. паломников-хасидов находятся в настоящее время в Беларуси, в том числе 1,2 тыс. - на приграничных с Украиной территориях. Паломники стремятся попасть в Умань на празднование Рош ха-Шана, иудейского Нового года.



Кабинет министров Украины в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции до 29 сентября ввел ограничения на въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства. Пограничная служба сопредельного государства отказывает во въезде иностранцам, следующим как в составе организованных групп, так и по отдельности.

