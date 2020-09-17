Рада освободила переселенцев от уплаты туристического сбора

Сегодня, 17 сентября, в Киеве проходит очередное заседание Верховной Рады Украины под председательством спикера Дмитрия Разумкова. Одним из своих решений народные депутаты освободили внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) от уплаты туристического сбора.



За принятие законопроекта № 3103 отдали свои голоса 317 народных депутатов при минимально необходимых 226.



Новым законом предусмотрено, что освобождение внутренне перемещенных лиц от уплаты туристического сбора осуществляется в случае, если адрес их фактического места жительства, указанного в справке о взятии на учет ВПЛ, является адресом одного из мест проживания (ночевки).

