СМИ Беларуси в знак протеста выходят без фото
В Беларуси главные страницы независимых СМИ в четверг, 17 сентября выходят без фотографий в знак солидарности с арестованными накануне фотокорреспондентами, сообщает Радыё Свабода.
Так более десятка СМИ в знак протеста сопровождают свои материалы подписью "Тут должно было быть фото, но сделать его некому. Фоторепортеров в Беларуси отправляют за решетку".
Фотожурналистов Александра Васюковича и Владимира Гридина 16 сентября арестовали на 11 суток за "участие в несанкционированном митинге".
Свои профессиональные обязанности они исполняли, освещая марш протеста Марш героев.
Источник: Корреспондент
14:59
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