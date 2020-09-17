СМИ Беларуси в знак протеста выходят без фото

В Беларуси главные страницы независимых СМИ в четверг, 17 сентября выходят без фотографий в знак солидарности с арестованными накануне фотокорреспондентами, сообщает Радыё Свабода.



Так более десятка СМИ в знак протеста сопровождают свои материалы подписью "Тут должно было быть фото, но сделать его некому. Фоторепортеров в Беларуси отправляют за решетку".



Фотожурналистов Александра Васюковича и Владимира Гридина 16 сентября арестовали на 11 суток за "участие в несанкционированном митинге".



Свои профессиональные обязанности они исполняли, освещая марш протеста Марш героев.





