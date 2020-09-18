В Украине обесточены почти 300 населенных пунктов
В результате осложнения погодных условий состоянием на утро пятницы обесточен 291 населенный пункт в трех областях Украины. Об этом сообщает ГСЧС 18 сентября.
"17-18 сентября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточен 291 населенный пункт в трех областях, а именно: Черниговская – 206, Киевская – 73, Житомирская – 12", – говорится в сообщении.
Указано, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Источник: Корреспондент
11:35