В Украине обесточены почти 300 населенных пунктов

В результате осложнения погодных условий состоянием на утро пятницы обесточен 291 населенный пункт в трех областях Украины. Об этом сообщает ГСЧС 18 сентября.



"17-18 сентября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточен 291 населенный пункт в трех областях, а именно: Черниговская – 206, Киевская – 73, Житомирская – 12", – говорится в сообщении.



Указано, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

