Шмыгаль заявил об отсутствии угроз безвизу с ЕС

Угрозы безвизовому режиму Украины с Евросоюзом в настоящий момент нет. Об этом в Верховной Раде Украины во время часа вопросов к правительству в пятницу, 18 сентября, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.



"Безвиз не отменяется. Наши международные коллеги из ЕС и США абсолютно откровенно заявляют о необходимости проведения прозрачного конкурса (назначения главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры – прим. ред.). Мы сейчас соблюдаем все процедуры, прописанные правилами и законодательством Украины, дальше вопрос остается к открытости и прозрачности конкурса. Давайте посмотрим, как пройдет конкурс, я уверен, что все будет сделано абсолютно в рамках действующего законодательства", - заявил он.



17 сентября Рада утвердила членов комиссии в конкурсе на должности в САП. После этого евродепутат и член комитета ЕП по иностранным делам Виола фон Крамон заявила, что безвизовый режим с ЕС и транш в 1,5 млрд евро могут быть отменены из-за попыток украинских властей поставить "своего" руководителя САП.

