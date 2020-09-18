МОН анонсировало смешанное обучение в школах

Большинство школ будут работать в режиме смешанного обучения. Об этом заявил и.о. главы Минобразования Сергей Шкарлет в Раде в пятницу, 18 сентября.



"Очень важно здоровье ребенка, учителя и общества, но не менее важно психологическое здоровье и социализация детей. А также возможность родителей работать во время того, как дети будут учиться. Сегодня большинство школ готовы и к смешанной и к дистанционной форме обучения. Я надеюсь, что исключительно по тем зонам, в которых будет установлен локдаун мы будем работать в режиме полного дистанционного обучения, а большая часть будет работать в режиме смешанного обучения", - отметил Шкарлет.



Министерство уже наработало рекомендации по обучению в различных условиях, в том числе для смешанного обучения для сельских и городских школ.



Заявление Минцифры о том, что 6 тысяч украинских школ пока без интернета, имеет в виду скоростную связь, утверждает Шкарлет.

