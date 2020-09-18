В Украине запустили онлайн-проверку водительских прав

Главный сервисный центр МВД разработал и запустил на своем сайте новый электронный сервис - проверка водительского удостоверения.



Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Укринформ.



«Главный сервисный центр МВД разработал и запустил на сайте hsc.gov.ua новый электронный сервис -«Проверка водительского удостоверения». Это даст возможность заинтересованным учреждениям и каждому гражданину по серии и номеру водительского удостоверения самостоятельно проверить, выдавался ли документ, а также увидеть все открытые категории», - говорится в сообщении.



Первый заместитель Главного сервисного центра МВД Юрий Смольянинов сказал, что этот сервис будет полезен для представителей других государств, которым необходимо проверить информацию о выдаче водительского удостоверения в нашей стране, в частности, представителям Румынии, Польши, Венгрии, Германии, Италии - при обмене украинского водительского удостоверения на национальные.



Для удобства пользования сервисом за пределами страны создана англоязычная версия. Так, в один клик можно переключить интерфейс в необходимый языковой режим.



«Функция легка в использовании. Достаточно лишь ввести серию (три буквы) и шестизначный номер удостоверения водителя в соответствующие поля. Если такие данные есть в Едином государственном реестре МВД, на экране появится вся информация, указанная на бланке удостоверения, кроме личных данных. Сервис предоставляет возможность проверять удостоверения водителя, выданные после 2013 года», - объясняют в ведомстве.



Уточняется, что этот сервис будет полезен для бизнеса - теперь в два клика лицо сможет самостоятельно проверить силу водительского удостоверения и открытые категории при найме сотрудников на работу или при сдаче авто в аренду.



Кроме того, на сайте работает аналогичный функционал проверки свидетельства о регистрации транспортного средства.



Сервисы проверки удостоверения водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства доступны по ссылке.



Как сообщал Укринформ, 16 сентября правительство согласовало проект постановления об утверждении образцов бланков и технических описаний бланков национального и международного водительских удостоверений, а также свидетельства о регистрации транспортного средства.



