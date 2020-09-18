Внешний долг Украины вырос на $2,5 млрд за квартал

За второй квартал 2020 года валовый внешний долг Украины вырос на $2,5 млрд и составил $122,8 млрд, сообщает Национальный банк. Относительно ВВП долг увеличился до 78,8% с 75,1% на конец первого квартала. На начало года показатель составлял 78,6%.



"Внешний долг вырос за счет увеличения внешних обязательств государственного сектора на $1,4 млрд до $52,9 млрд (33,9% от ВВП) и частного сектора на $1,1 млрд до $69,9 млрд (44,8% от ВВП)", - говорится в отчете.



За географической структурой задолженности реального сектора за негарантированными кредитами (вместе с межфирмовым долгом) главной страной-кредитором остается Кипр (48,7% от общего объема). Далее следует Великобритания (13,9%), Нидерланды (5,1%), Виргинские острова (3,3%), Россия (2,6%).



Обязательства правительства и НБУ, которые должны быть погашены в следующие 12 месяцев уменьшились на $1,2 млрд (до $4,5 млрд) в основном за счет будущих выплат по ОВГЗ (на $1 млрд).



Будущие обязательства банковского сектора выросли на $35 млн до $2,5 млрд. Внешние обязательства реального сектора на следующие 12 месяцев остались на уровне первого квартала и составляют $38,4 млрд.



Стоит отметить, что с начала года показатель вырос на $1,1 млрд.

