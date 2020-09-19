Ермак: никаких тайных соглашений с Россией нет и быть не может

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявляет об отсутствии каких-либо тайных соглашений между ним и представителями Российской Федерации. "Знаете, это уже из области конспирологии. А конспирология она всегда дает такие идеи о каких-то тайных соглашениях. Могу вам сказать с полной ответственностью, что никаких тайных соглашений с Российской Федерацией нет и не может быть, по сути.



Этого просто не может существовать в теории", - сказал он в эфире "Свободы слова Савика Шустера" в пятницу.



Как сообщалось, 9 сентября экс-руководитель ОП Андрей Богдан в интервью журналисту Дмитрию Гордону сказал, что, по его информации, существуют договоренности представителей украинской власти с российскими должностными лицами о статусе Крыма, авиасообщении с РФ, обмене пленными и ряд других договоренностей. 10 сентября Государственной бюро расследований вызвало Богдана на допрос как свидетеля.



14 сентября перед допросом в ГБР Богдан отметил, что у него нет документального подтверждения "определенных договоренностей" нынешнего руководителя ОП Ермака с представителями Российской Федерации, но уверен в их существовании.



"Определенные договоренности с россиянами, подписанные Ермаком, о которых я говорил, они опубликованы официально, в СМИ. И, конечно, об их наличии уже знают все. А договоренности о других пунктах – мне известно, что такие договоренности есть. Отображены ли они на бумаге и есть ли у меня копия таких договоренностей на бумаге? Нет. Но в существовании таких договоренностей я уверен", - сказал он.



После допроса 14 сентября в ГБР сообщили, что Богдан на допросе заявил, что не имеет никаких данных о совершении украинскими должностными лицами противоправных действий в пользу другого государства.

