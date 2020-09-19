В Украине за сутки 3 240 заболевших COVID-19

В Украине по состоянию на утро субботы выявлено 3 240 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, при этом выздоровевших – 1 268 человек, 48 ранее заболевших умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.



Днем ранее, 18 сентября, сообщалось о 3 228 новых заболевших, 17 сентября, был зафиксирован антирекорд - 3 584 инфицированных, 16 сентября сообщалось о 2 958 заболевших COVID-19, 15 сентября было 2 905 инфицированных.



Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро субботы 172 712 человека, умерли с начала пандемии от COVID-19 3 516 человек, выздоровели - 76 754 человека. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 92 442 человека, что на 1 924 больше, чем днем ранее. Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (400), Тернопольской (311), Одесской области (281), Львовской (260) и Харьковской (200) областях.



Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 3 381 подозрение на заболевание COVID-19.

