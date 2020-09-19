В Украине рекорд госпитализированных с COVID-19

За минувшие сутки в Украине госпитализировали рекордное количество заболевших коронавирусом - 669, сообщил в субботу, 19 сентября, министр здравоохранения Максим Степанов.



"Были госпитализированы 669 человек. Это самое большое количество госпитализаций за все время пандемии. Вообще на сегодня в наших больницах с подтвержденным или с подозрением на COVID-19 находятся более 13 000 граждан. Хочу вам сказать, что, например, на первое сентября было 10900 пациентов", - отметил он.



Также он сообщил, что за сутки в Украине COVID-19 выявили у 203 ребенка и 161 медицинского работника.

