Генпрокуратура РФ запросила у Европы проверку анализов Навального

Генпрокуратура России направила запросы в Европу с просьбой провести на их территории токсикологические исследования анализов основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Соответствующая информация содержится на сайте ведомства.



В новых ходатайствах запрошена информация о проведении на территории Франции и Швеции токсикологических исследований биоматериалов Навального, а также об опросе иностранных экспертов. Российская сторона передала запросы в компетентные органы обеих стран. Правовая помощь запрошена на основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам.



«Направленные ранее в Германию запросы о правовой помощи до настоящего времени не исполнены», — добавили в генпрокуратуре.



14 сентября Генпрокуратура высказала просьбу Берлину о предоставлении дополнительных объяснений лечащих врачей Навального, информации и копий документов. 1 сентября ведомство запросило у Германии результаты анализов пациента на наркотики, яды, тяжелые металлы и ингибиторы холинэстеразы.



Оппозиционеру стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. 22 августа его доставили из омской больницы в берлинскую клинику «Шарите», где он находится и в настоящее время. 10 сентября Навальный полностью пришел в себя. 14 сентября его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), и он смог встать с больничной койки.



Власти Германии заявили об отравлении россиянина ядом группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что анализы не показали наличие каких-либо ядов в организме Навального. Главврач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский утверждал, что у пациента нарушение углеводного баланса.

