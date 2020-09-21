Зеленский представил кандидата на пост мэра Киева

Зеленский представил кандидата на пост мэра Киева

Президент Украины Владимир Зеленский официально представил кандидата на пост городского головы Киева. Им стала депутат партии Слуга народа Ирина Верещук. Представление прошло в воскресенье, 20 сентября, на конференции Киевской городской организации политической партии Слуга, сообщает Укринформ.

"Очень часто можно услышать, что Киевом сможет эффективно управлять только коренной киевлянин. Мы с вами находимся в университете имени Тараса Шевченко, который родился не в Киеве. Как и Грушевский, Драгоманов, которые преподавали здесь. Как и Евгений Патон, мост которого ежедневно служит киевлянам", - заявил глава государства.

По его словам, не обязательно быть коренным жителем, чтобы работать на благо города.

"Обязательно быть порядочным, работоспособным, честным, талантливым и вкладывать в этот город самое главное - свое сердце и свою душу. Верю, что именно таким является человек, которого я хочу представить, - это Ирина Верещук", - заявил Зеленский.