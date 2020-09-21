Зеленский представил кандидата на пост мэра Киева

Президент Украины Владимир Зеленский официально представил кандидата на пост городского головы Киева. Им стала депутат партии Слуга народа Ирина Верещук. Представление прошло в воскресенье, 20 сентября, на конференции Киевской городской организации политической партии Слуга, сообщает Укринформ.

"Очень часто можно услышать, что Киевом сможет эффективно управлять только коренной киевлянин. Мы с вами находимся в университете имени Тараса Шевченко, который родился не в Киеве. Как и Грушевский, Драгоманов, которые преподавали здесь. Как и Евгений Патон, мост которого ежедневно служит киевлянам", - заявил глава государства.



По его словам, не обязательно быть коренным жителем, чтобы работать на благо города.



"Обязательно быть порядочным, работоспособным, честным, талантливым и вкладывать в этот город самое главное - свое сердце и свою душу. Верю, что именно таким является человек, которого я хочу представить, - это Ирина Верещук", - заявил Зеленский.

