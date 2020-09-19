Автопилот Tesla пытался скрыться от полиции

Электромобиль Tesla под управлением автопилота пытался скрыться от преследования полиции в канадской провинции Альберта. Об этом сообщило издание Лента со ссылкой на дорожную полицию региона.



В полицию около 16:00 поступила жалоба на автомобиль, который двигался по шоссе на большой скорости, но выглядел так, как будто за рулем никого не было. Водитель и пассажир в это время спали на откинутых сиденьях.



Патрульные обнаружили эту машину, Tesla Model S, и, включив сигнальные огни, попытались остановить ее. Однако автомобиль увеличил скорость со 140 до 150 км/ч, при этом ограничение по скорости на трассе составляет 110 км/ч.



Впоследствии автомобиль был остановлен, его 20-летнему водителю предъявили обвинение в опасном вождении и вручили повестку в суд, заседание которого должно состояться в декабре.



Комментируя инцидент, глава полиции Альберты Гэри Грэм напомнил, что автопилот является лишь дополнительной системой безопасности и не должен оставаться без присмотра водителя.

