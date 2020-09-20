Ford выделил 700 миллионов долларов на новый завод

Строительство нового предприятия для производства электромобилей Rouge Electric Vehicle Center обойдётся американской компании Ford в 700 миллионов долларов.

Производственный комплекс Rouge Electric Vehicle Center в городе Дирборн штата Мичиган предназначен для выпуска будущего электрического пикапа F-150. Ford выделил 700 миллионов долларов на новый завод, который обеспечит городу 300 новых рабочих мест. На предприятии River Rouge, где уже встал на конвейер пикап Ford F-150 нового поколения с традиционными силовыми установками, работают 4400 сотрудников. Директор по производству завода Ford в Дирборне Гэри Джонсон назвал предприятие «самым технологически развитым заводом Ford в мире».

«Мы гордимся тем, что снова создаём и внедряем инновации для будущего со строительством нового современного производственного центра для выпуска полностью электрического F-150», — сказал глава концерна Ford Билл Форд. Ранее в этом году Ford объявил об инвестициях в размере 1,5 миллиарда долларов в производство моделей Bronco и Ranger, что обеспечило США более чем 3000 новых рабочих мест. Премьера полностью электрической версии пикапа F-150 ожидается только в 2022 году.