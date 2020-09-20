О чем нужно помнить при покупке подержанного автомобиля?

Приобретая подержанное авто, будьте готовы к активному исследованию оного. Крайне желательно осматривать предполагаемую покупку при участии специалиста или хотя бы знающего товарища. Наверняка вдвоем вы сможете обнаружить больше скрытых дефектов, нежели в одиночку. Выявив подобные нюансы, смело торгуйтесь с продавцом, ведь в случае приобретения вам предстоит потратиться на исправление недостатков.

Что обязательно стоит проверить и уточнить, покупая авто с пробегом? Своим мнением делятся специалисты автосервиса Дзигора Комплекс, который наряду с другими работами занимается диагностикой автомобилей перед покупкой.

Полезные мелочи

Вас должно насторожить, если машина буквально только что заново выкрашена, двигатель – вымыт, масло – заменено, а продавец не оставляет других координат, кроме своего мобильного телефона.

Зачастую аксессуары разного рода (наклейки, отсекатели, пластиковые пороги, накладки на фары и т.п.) устанавливают, дабы замаскировать кузовные дефекты.

Не стоит брать с собой деньги на первый осмотр ТС, зато следует захватить: фонарик (для подсветки затемненных «уголков» машины), зеркальце (чтобы увидеть труднодоступные места), права (для проведения возможного тест-драйва).

Что уточнить у продавца в первую очередь…

Для начала нужно выяснить:

состояние ТС с точки зрения продавца;

общее число прошлых владельцев автомобиля;

наличие царапин, ржавчины, вмятин;

комплектацию авто;

попадало ли ТС в аварии;

место регистрации машины;

наличие ТО на грядущий год;

предполагаемые варианты оформления покупки.

… и в дальнейшем

Специалисты советуют начать осмотр ТС с кузова, как наиболее дорогостоящей части авто. Полезно убедиться в отсутствии складок над средними стойками близ краев крыши. Если машина была перекрашена, следует выяснить, как именно: частями или целиком. Обычно это связано либо с ржавлением кузова, либо с тем, что авто побывало в аварии. Кроме того, двери должны захлопываться «синхронно» – от приложения одного и того же усилия, с похожим звуком. В противном случае это может быть «звоночком» о нарушении геометрии кузова.

Далее наступает черед проверки двигателя. Холодный мотор должен запускаться сразу, без возможного скрежета стартера. Равномерный гул работающего двигателя – хороший знак, однако существует еще масса нюансов, изучать которые лучше в паре с толковым приятелем. В случае появления сомнений в состоянии мотора лучше всего обратиться за диагностикой на станцию техобслуживания.

Проверяя ходовую часть, оцените состояние амортизаторов, надавив на кузов над каждым колесом. После снятия нагрузки они должны возвращаться в исходное состояние без чрезмерных колебаний. Размашистыми движениями рулевого колеса проверьте наличие/отсутствие люфта. В пробном заезде в скоростном режиме в 90-100 км/ч оцените вибрацию руля, адекватность авто в процессе торможения. Проверьте и работу ручного тормоза, поставив машину в таком месте, где дорога идет под уклон.

Кроме того, нужно изучить состояние салона (остекление авто, добротность резиновых уплотнителей, особенности пола под ковриками, накладки педалей, работу всех кнопок, тумблеров и т.п.). Установив машину на подъемник, необходимо осмотреть чистое днище ТС (оценить параметры лонжеронов, силовых элементов, глушителя, резины и др.). При проверке машины в движении не включайте магнитолу: сосредоточьтесь на выявлении нехарактерных для авто шумов и запахов.

Если автомобиль устроил вас при предварительном осмотре, удостоверьтесь, что ТС не краденое, проверив его по базе МВД (если есть такая возможность). Практика показывает, что покупка транспорта по доверенности чревата неприятностями. Если продавец решительно не соглашается на другие варианты, то от приобретения такой машины лучше отказаться. Также не стоит жалеть денег на диагностику в заслуживающем доверия автосервисе: потратив не очень значительную сумму, вы в итоге сэкономите гораздо больше времени и нервов.