Букет цветов ко Дню Учителя: как выбрать и где заказать в Киеве?

Букет это отличный подарок не только для любимого человека или коллеги. Цветы можно и нужно дарить учителям! Для них это очень важно и значимо. Профессионал, который готовит к жизни вашего ребенка, достоин интересной цветочной композиции и слов признательности.

Цветочная композиция, как подарок учителю должна выражать уважение и признательность. Лучше всего сделать выбор в пользу букета с мягкими оттенками, учитывая гендер преподавателя.

Так сложилось, что преподавательскому составу принято дарить цветы зеленых, белых, желтых, пурпурных оттенков. В качестве букета для учителя хорошо будет смотреться микс из цветов разных оттенков.

Выбор букета на День Учителя: что нужно знать?

Эта дата является праздником, который ждут многие учителя. Букет в качестве подарка должен улучшать настроение, но при этом быть сдержанным и спокойным.

Класс может сделать общий подарок. Как правило, это объемная цветочная композиция из 51 цветка и более. Если мы говорим об индивидуальном презенте, то он не должен быть слишком вычурным и дорогостоящим, чтобы не вызвать у учителя неловкость.

Выбирая цветы на заказ в Киевев в День Учителя, помните, что бутоны алого цвета уместно дарить возлюбленным. Красные цветы могут быть составной частью букета, если в нем еще присутствуют оранжевые, желтые и другие оттенки.

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Учитываем пол и возраст

Существует флористический этикет, правила которого стоит знать и соблюдать. Молодому преподавателю принято преподносить букеты средних размеров в светлых тонах: сиреневые, белоснежные, розовые, светло-желтые цветы. Сделайте выбор в пользу гиацинтов, тюльпанов, небольших роз, кустовых гвоздик.

Педагогу средних лет можно дарить растения синих, желтых, розовых оттенков. Для преподавателя элегантного возраста подойдет композиция темного бордового либо фиолетового цвета. Выбирайте композиции с гладиолусами, крупными розами, герберами.

Цветы для учителя-мужчины

Бытует стойкий стереотип, что цветы мужчинам дарить нельзя. Это в корне неверная и устаревшая позиция.

Цветочный презент для мужчины может обладать немного вытянутой формой. Оттенки всегда сдержанные, лучше выбрать зеленый, синий или желтый цвет. Прекрасно подойдет букет из ирисов с вкраплениями зелени.

Преподаватель обязательно оценит ваше внимание и стремление подарить яркие эмоции. Ему можно также выбрать букет из:

Каллов фиолетового цвета,

Темных или белых пионов,

Бордовых гладиолусов.

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Даже если вы давно окончили учебные заведения, вашим учителям будет безумно приятно получить поздравление в виде красивой цветочной композиции. Люди, которые вкладывали в ваше обучение свои силы и душу, оценят этот широкий жест!