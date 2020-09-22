Ривз назвал новую «Матрицу» историей любви

Звезда «Матрицы» Киану Ривз в эфире программы The One Show на Би-би-си рассказал, что четвертая часть кинофраншизы будет вдохновляющей историей любви.



Голливудский актер назвал Лану Вачовски замечательным режиссером, также написавшей прекрасный сценарий. По словам Ривза, действие картины будет происходить после «Матрицы: Революция» и никаких путешествий в прошлое не будет. Он также добавил, что новый фильм станет «призывом к пробуждению».



«Матрица 4» должна выйти на экраны в апреле 2022 года. Детали его сюжета пока не раскрываются. В фильме также снимаются Кэрри-Энн Мосс, Яхья Абдул-Матин II и Нил Патрик Харрис.



В начале августа соавтор «Матрицы» Лилли Вачовски рассказала, что кинотрилогия — это история о трансгендерах. Сам Киану Ривз признался, что даже не догадывался об этом. При этом он говорил, что не знает, будет ли нести подобное послание и четвертый фильм.





