Медики доказали пользу всего двух минут тренировок в день

Известно, что физическая активность положительно влияет на здоровье в целом и состояние мозга в частности. Как отмечает The Daily Mail, чтобы добиться положительного эффекта, нет необходимости тратить часы на тренировки. Даже двух минут упражнений в день может быть достаточно, чтобы улучшить состояние мозга и память.



Исследователи обнаружили, что любое количество упражнений, даже если это короткая пешая прогулка, полезно для мозга людей в возрасте от 18 до 35 лет. Физическая активность полезна, так как она делает нервные клетки более активными и повышает уровень дофамина, помогая тем самым обострить внимание и укрепить память, ведь это соединение относится к нейропередатчикам (помогает сигналам перемещаться между нейронами).



В ходе тестов было обнаружено, что положительный эффект после коротких периодов физической активности длился не менее двух часов. А интенсивные упражнения приносят долгосрочное улучшение. Помимо улучшения состояния мозга, упражнения укрепляют сердца и легкие, снижают риск диабета 2-го типа, гипертонии и сердечных недугов.



Шведские исследователи из университетов Йенчепинга и Линчепинга, проводившие анализ, предположили, что тренировки могут помочь в учебе и работе молодым людям. Все добровольцы, участвовавшие в исследовании, занимались ходьбой, бегом или ездили на велосипеде с умеренной или же высокой интенсивностью.



После физической активности они проходили тесты для анализа умственных способностей и оценки памяти (требовалось запомнить 15 слов). Все участники, которые тренировались блоками по 2 или 15 минут, полчаса или час, улучшили результаты тестов и показали повышенную концентрацию и отличные навыки решения проблем.

