Низкокалорийный рацион помогает спасти почки в старости

Сотрудники МГУ им. Ломоносова, сообщает ТАСС, провели эксперименты на молодых и старых крысах с болезнями почек. Оказалось, ограничение калорийности рациона положительно влияло на здоровье старых животных. Ранее уже заявлялось, что ограничение калорийности рациона продлевает жизнь. Что касается состояния почек, то низкокалорийная диета помогает, несмотря на наличие довольно серьезных повреждений.



Последние исследования показали: даже если ограничение калорийности продолжалось сроком до двух месяцев, в клетках лабораторных животных проявлялись положительные изменения. В частности, улучшалась работа митохондрий (энергетических фабрик клеток). Сокращение поступления энергии с пищей давало снижение уровня окислительного стресса, показатели которого, как известно, с возрастом и при ишемии растут.



Ученые подчеркивают: так как в старой клетке уже многое работает со сниженной эффективностью, пожилому организму требуются более продолжительные промежутки ограничения калорийности питания для проявления защитных свойств. В перспективе специалисты хотят внедрить ограничение калорийности рациона в клиническую практику и разработать препараты, влияющие на те же молекулярные цепи в клетках, что и ограничение калорийности.

