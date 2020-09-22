СНБО: Украина ответит на военные учения РФ

Украина внимательно следит за ходом российских военных учений Кавказ-2020 для своевременного выявления угроз своей национальной безопасности. Об этом в понедельник, 21 сентября, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщило информагентство Интерфакс-Украина.



Он также отметил, что со своей стороны Украина 22-25 сентября проведет совместные с НАТО стратегические командно-штабные учения Объединенные усилия–2020.



Как сообщалось, стратегические командно-штабные учения Кавказ-2020 начались в РФ 21 сентября и продлятся по 26 сентября.



В ходе маневров ВС России уделят особое внимание борьбе с крылатыми ракетами и беспилотниками, а также быстрой смене боевых действий.

