В Британии хотят запретить продажу новых авто на бензине с 2030 года

Великобритания готова ввести запрет на новые автомобили на ископаемом топливе уже с 2030 года (вместо 2040-го, как планировалось ранее), чтобы ускорить распространение электромобилей на британских дорогах.



Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.



"Ожидается, что правительство Бориса Джонсона объявит об ускорении перехода на электромобили этой осени – это будет одним из направлений новой энергетической политики, направленной на запуск восстановления экономики после пандемии коронавирус", - говорится в сообщение.



Отмечается, что правительство надеялось изложить свои планы уже на этой неделе, согласно источникам в энергетической и транспортной отраслях, но объявление будет отложен ближе к концу года через сосредоточенность на росте случаев коронавирус.



"Правительство ранее консультировалось о планах перенести крайний срок продажи новых загрязняющих окружающую среду автомобилей с 2040 на 2035 год. Теперь ожидается, что он займет более амбициозную позицию после заверений в том, что инфраструктура Британии будет готова справиться с переходом на электромобили", - подчеркивает издание.

