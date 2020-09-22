ВОЗ поблагодарила Россию за вакцину от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поблагодарила Россию за вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». С таким заявлением выступил директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге.



Представитель международной организации выразил признательность министру здравоохранения России Михаилу Мурашко за поэтапные шаги по разработке вакцины и добавил, что она безопасна и эффективна. «Разработка вакцины — это главный ответ России на вспышку коронавируса, поэтому так важна солидарность. Мы с моими коллегами в ВОЗ обсудим в Женеве, какие следующие шаги будем делать в этой области», — отметил Клюге.



Он подчеркнул, что Москва помогла ему лично оказать поддержку странам Центральной Азии. Помимо этого, российское правительство уделило большое внимание вопросам оказания поддержки работникам здравоохранения и уязвимым группам населения.



11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, произведенной в России. Препарат назвали «Спутник V». Его производство запустили 15 августа. Первыми будут привиты медики и граждане из групп риска, а примерно в середине сентября начнется массовая вакцинация россиян. Параллельно с пострегистрационными испытаниями этого препарата также ведутся клинические исследования другой российской вакцины, разработанной центром «Вектор».

