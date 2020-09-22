Зимняя резина: какую выбрать с шипами или без

Важнейшее средство обеспечения безопасной езды на заснеженных дорогах – зимние покрышки. Выбирать шины стоит с умом, учитывая климат родного города, бренд изделия, привычный скоростной режим езды и т.д. Но основной вопрос, возникающий у водителей при покупке шин: «С шипами или без?». Эти два типа покрышек по-разному сцепляются с дорогой. Мнения покупателей по поводу того, какой вариант предпочтительнее, разделяются.

Зимняя резина: какие есть варианты

Во многих регионах Украины водители ездят на зимней резине около половины года, но не все из них подбирают товар достаточно вдумчиво. Всего покрышки бывают трех видов:

летние;

зимние;

всесезонные.

Часть автолюбителей считает, что нешипованные шины, подходящие для зимней езды, – всесезонные, но это не всегда так. Зимняя резина выпускается в двух вариантах: с шипами и «липучкой».



Шипы

Главный аргумент против покупки шипованных покрышек – они стираются на асфальте. Современные модели решили эту проблему: шипы могут «прятаться». Когда автомобиль выезжает на асфальтированную дорогу, шип прячется в протектор. На льду происходит обратная ситуация.

Показатель качества шины – сила прокола шипа: усилие, необходимое для того, что шип выступил над протектором на 0,5 мм при реальной нагрузке.

«Липучка»

«Липучки» подходят и для мокрой, и для заснеженной дороги. Они сохраняют высокую управляемость и сохраняют мягкость при низких температурах. Всесезонной такую шину назвать нельзя, потому в теплое время года она перегреется и станет слишком мягкой, начнет усложнять управление с автомобилем.

Сцепление с дорогой обеспечивает состав покрышки – резинотехнические смеси с прогрессивной жесткостью. Кроме того, зимняя нешипованная резина имеет особый рисунок, который способствует самоочищению резины.

На каких зимних шинах стоит остановиться: что лучше?

Оба варианта имеют свои плюсы и минусы. Нельзя выделить однозначно лучший, так как они актуальны для разных автомобилей и регионов. Но перед покупкой лучше ознакомиться с характеристикой обоих вариантов.

Шипы

«Липучка»

Достоинства

подходят для загородной местности;

небольшой тормозной путь;

хорошее сцепление;

устойчивость;

минимальный риск заносов на поворотах;

быстрое ускорение на льду;

рекомендована городским жителям;

лучший контакт с дорогой;

эластичность и мягкость в сильные морозы;

отсутствие шума;

оптимальный топливный расход;

торможение на любом покрытии.

Недостатки

шум;

значительный расход топлива;

не годятся для использования в сильные морозы;

недолговечность шипов;

неэффективность на мокрой дороге.

уступает в качестве перед шипованными шинами на снегу и льду;

больший тормозной путь.

Итоги

Стоит отметить, что указанное выше сравнение актуально для шин одной ценовой категории. Даже если из таблицы исходит вывод, что у «липучки» плюсов больше, более дорогая модель с шипами окажется выигрышной.

Оба вариант покрышек допустимы. В городах с небольшим уровнем осадков актуально «обувать» автомобиль в нешипованную резину и наслаждаться быстрой комфортной ездой. Однако за городом или на заснеженных дорогах незаменимы шипованные шины. Окончательное решение принимает водитель, но стоит помнить главное: задача шины – обеспечение безопасности. При покупке недопустимы невнимательность или экономия. От качества резины зависят жизни пешеходов, автомобилистов и их пассажиров.