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Зимняя резина: какую выбрать с шипами или без
Важнейшее средство обеспечения безопасной езды на заснеженных дорогах – зимние покрышки. Выбирать шины стоит с умом, учитывая климат родного города, бренд изделия, привычный скоростной режим езды и т.д. Но основной вопрос, возникающий у водителей при покупке шин: «С шипами или без?». Эти два типа покрышек по-разному сцепляются с дорогой. Мнения покупателей по поводу того, какой вариант предпочтительнее, разделяются.
Зимняя резина: какие есть варианты
Во многих регионах Украины водители ездят на зимней резине около половины года, но не все из них подбирают товар достаточно вдумчиво. Всего покрышки бывают трех видов:
- летние;
- зимние;
- всесезонные.
Часть автолюбителей считает, что нешипованные шины, подходящие для зимней езды, – всесезонные, но это не всегда так. Зимняя резина выпускается в двух вариантах: с шипами и «липучкой».
Шипы
Главный аргумент против покупки шипованных покрышек – они стираются на асфальте. Современные модели решили эту проблему: шипы могут «прятаться». Когда автомобиль выезжает на асфальтированную дорогу, шип прячется в протектор. На льду происходит обратная ситуация.
Показатель качества шины – сила прокола шипа: усилие, необходимое для того, что шип выступил над протектором на 0,5 мм при реальной нагрузке.
«Липучка»
«Липучки» подходят и для мокрой, и для заснеженной дороги. Они сохраняют высокую управляемость и сохраняют мягкость при низких температурах. Всесезонной такую шину назвать нельзя, потому в теплое время года она перегреется и станет слишком мягкой, начнет усложнять управление с автомобилем.
Сцепление с дорогой обеспечивает состав покрышки – резинотехнические смеси с прогрессивной жесткостью. Кроме того, зимняя нешипованная резина имеет особый рисунок, который способствует самоочищению резины.
На каких зимних шинах стоит остановиться: что лучше?
Оба варианта имеют свои плюсы и минусы. Нельзя выделить однозначно лучший, так как они актуальны для разных автомобилей и регионов. Но перед покупкой лучше ознакомиться с характеристикой обоих вариантов.
Шипы
«Липучка»
Достоинства
- подходят для загородной местности;
- небольшой тормозной путь;
- хорошее сцепление;
- устойчивость;
- минимальный риск заносов на поворотах;
- быстрое ускорение на льду;
- рекомендована городским жителям;
- лучший контакт с дорогой;
- эластичность и мягкость в сильные морозы;
- отсутствие шума;
- оптимальный топливный расход;
- торможение на любом покрытии.
Недостатки
- шум;
- значительный расход топлива;
- не годятся для использования в сильные морозы;
- недолговечность шипов;
- неэффективность на мокрой дороге.
- уступает в качестве перед шипованными шинами на снегу и льду;
- больший тормозной путь.
Итоги
Стоит отметить, что указанное выше сравнение актуально для шин одной ценовой категории. Даже если из таблицы исходит вывод, что у «липучки» плюсов больше, более дорогая модель с шипами окажется выигрышной.
Оба вариант покрышек допустимы. В городах с небольшим уровнем осадков актуально «обувать» автомобиль в нешипованную резину и наслаждаться быстрой комфортной ездой. Однако за городом или на заснеженных дорогах незаменимы шипованные шины. Окончательное решение принимает водитель, но стоит помнить главное: задача шины – обеспечение безопасности. При покупке недопустимы невнимательность или экономия. От качества резины зависят жизни пешеходов, автомобилистов и их пассажиров.