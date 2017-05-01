Могучий вяз: как вырастить у себя на участке это впечатляющее дерево

Вяз – это большое и разлогое дерево долгожитель с массивным стволом и кроной. По своей монументальности вяз можно сравнить с вековыми дубами. Такое дерево может стать настоящим живым символом семьи и рода, которое будет свидетелем не одной смены поколений в доме.

Дикорослые вязы вырастают в среднем до 40 метров в высоту, а некоторые сорта, например, вяз мексиканский – до 80 метров. Для частных домов селекционеры выводят и более компактные низкорослые сорта до 10 метров. Ознакомиться поближе с разными декоративными сортами вязов можно по ссылке https://greensad.ua/category/vjaz/.

Выбираем место для вяза

Выбор правильного места для посадки – это уже половина успеха. Древесина и корни вязов устойчивы к гниению, поэтому для саженца можно выбирать участки как на возвышенностях, так и в низинах около водоемов.

Вязы любят хорошо освещенные участки. Если дерево будет расти в затененном месте, это не означает, что оно погибнет, но интенсивность роста будет заметно хуже. Также рекомендуем подбирать такие зоны, где солнечный свет будет равномерно попадать на все стороны кроны дерева. Если же одной части дерева будет не хватать света, то в результате вы можете получить искривленную крону, ведь затененные ветки начнут тянуться к солнцу.

Независимо от сорта вязы любят плодородные виды почв, которые хорошо удерживают влагу у корней. По реакции земля должна быть кислой, а также содержать высокий процент органических удобрений.

Особенности посадки и ухода

Вязы в абсолютном своем большинстве размножаются семенами. Вырастить саженец из семян можно даже самостоятельно дома, но процесс этот займет немало времени, поэтому лучше покупать уже подготовленные здоровые саженцы, которые с первых лет начнут радовать своим внешним видом.



Посадку нужно проводить в увлажненную рыхлую почву. Глубина лунки стандартная – 50 сантиметров. После посадки саженец удобряю раз в две недели органическими удобрениями. Также для лучшего роста при посадке в грунт можно добавить песок и перепревшие листья.

Поливать вязы нужно в зависимости от сезона. Самый обильный полив необходимо обеспечивать весной и в начале лета, когда у дерева активный вегетативный период. В осенне-зимний сезон полив сокращают, но все равно следят за погодными условиями, чтобы не допускать пересыхания почвы.

Обрезку проводят осенью или в первые недели весны, как только отойдут морозы. При прореживании и формировании кроны главное не переусердствовать, так как после процедур ветки отрастают не очень быстро. «Плакучие» сорта с ниспадающими тонкими ветвями не обрезаются вовсе. Их крона формируется и без таких процедур.