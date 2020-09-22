Программа «Долучайся», ее основные цели и задачи деятельности

Практически каждый современный человек желает улучшить качество своей жизни. Для этого он использует различные средства: осуществляет ремонт жилья, осваивает новые профессии, приобретает высокоэффективные электронные гаджеты. Существенно изменить жизнь в положительную сторону можно также с помощью общественной деятельности. На сайте специально созданной программы «Долучайся» engage есть много полезной информации о самоусовершенствовании за счет социальных проектов.

Основные категории сайта

Для удобства использования сайта Engage.org.ua все расположенные на нем материалы разделены на определенные категории:

новости, позволяющие познакомиться с событиями, связанными с активностью граждан в общественной деятельности;



детальная информация о программе «Долучайся»;



сведения о партнерах, поддерживающих проекты участников;



перечень актуальных вакансий, позволяющий найти интересную работы;



контактные данные, состоящие из телефонных номеров, электронной почты, адреса места расположения главного офиса, ссылки на группы в соцсетях.

Главные задачи работы программы «Долучайся»

Одна из основных целей программы «Долучайся» – повышение уровня общественного образования и создание различных коалиций регионального и местного значения. Они занимаются продвижением необходимых для людей демократических реформ. Улучшение качества жизни возможно только при активном повышении организационной способности разнообразных общественных структур всех уровней. Для реализации долгосрочных проектов необходимо добиться развития и повышения местного потенциала.

Уникальная программа рассчитана на улучшение знаний граждан, которые касаются их обязанностей в общественной жизни. Она включает в себя мероприятия для людей различных возрастных категорий, которые способствуют изменению отношения к гражданской активности, в частности, к участию в проводимых антикоррупционных процессах. Программа «Долучайся» предусматривает привлечение лиц с ограниченными физическими возможностями.

В рамках проекта предоставляются гранты для организаций любых форм, а также неформальным гражданским группам. Профессиональное развитие – это основа для достижения поставленных целей. Используя услуги специализированного сайта, каждый желающий может связаться с активными общественными деятелями. Для этого необходимо направить письмо на электронную почту или осуществить телефонный звонок.