Тихановская рассказала, сколько будут длиться протесты в Беларуси

Глава оппозиции Беларуси Светлана Тихановская заявила, что протесты в ее стране не будут ослабевать, они могут длиться годами. Об этом она сказала в понедельник, 21 сентября, на внеочередном заседании Комитета по иностранным делам Европарламента, посвященном ситуации в Беларуси.



По ее словам, президент Александр Лукашенко надеется, что "протесты будут постепенно ослабевать". "Но мы будем протестовать столько, сколько будет надо - недели, месяцы или даже годы", - сказала Тихановская.



Она отметила, что Координационный совет оппозиции был создан в республике, чтобы служить платформой для диалога народа и властей. По ее словам, "диалог не начинается только из-за Лукашенко".



"Лукашенко не хочет говорить с белорусами, он не хочет диалога", - добавила Тихановская.



По ее мнению, лишь давление может заставить власти начать диалог с народом. С этой целью в республике продолжаются протесты, которые должны и в дальнейшем проходить в мирном русле, подчеркнула она.

