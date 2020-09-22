В ЕС снова не договорились о санкциях против властей Беларуси

Европейский Союз вновь не смог принять решение о введении санкций против властей Беларуси. На заседании Совета ЕС в Брюсселе, 21 сентября, штрафные меры не были утверждены. Об этом пишет DW, ссылаясь на собственный источник, передает УНН.



В то же время, по данным DW, источник сообщил, что министры иностранных дел всех государств ЕС уверены в необходимости санкций против Минска.



В свою очередь, агентство AFP передает, что участникам заседания не удалось достичь договоренности из-за позиции Кипра, который требует одновременного введения штрафных мер против Турции за разведку ней месторождений газа в спорной восточной части Средиземного моря.



Позицию Кипра также подтверждает журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.



Также сообщается, что перед заседанием Совета ЕС состоялась встреча глав МИД с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановскою. По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, она проинформировала представителей ЕС о ситуации в Беларуси.

