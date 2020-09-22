Фокин заявил о готовности уйти из ТКГ из-за отсутствия поддержки власти

Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Витольд Фокин сообщил, что может покинуть свой пост уже через месяц. Об этом он рассказал в интервью "Украинскому радио". "Если я не получу поддержку от власти, я буду вынужден уйти.

Хотя знаю, что очень много людей будут разочарованы, потому что мне доверяют и ждут от меня позитивных решений", - отметил Фокин.



Также он рассказал о сроках, когда может покинуть ТКГ.



"Я язык ультиматума не признаю. Нужно всегда искать компромисс. Но, по сути, если сейчас на протяжении месяца никто не выслушает мои отдельные предложения, то я наверное задумаюсь над этим", - добавил Фокин.

