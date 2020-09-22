С начала года на Донбассе погибли 18 гражданских - ООН

В период с 1 января 2020 года было зафиксировано 107 случаев гибели или ранения гражданских лиц в результате вооруженного конфликта на востоке Украины. Об этом говорится в новом докладе о ситуации с правами человека в Украине Управления Верховного Комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, передает УНН.



"В период с 1 января по 31 июля 2020 года УВКПЧ зафиксировало 107 случаев гибели или ранения гражданских лиц: 18 погибших (десять мужчин, семь женщин и один мальчик) и 89 раненых (49 мужчин, 30 женщин, шесть девочек и четверо мальчиков), что на десять процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (20 погибших и 99 раненых)", - говорится в докладе.



Доклад охватывает период с 16 февраля по 31 июля 2020 года.

