Тихановская заявила о помощи ЕС "после перемен" в Беларуси

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская во время поездки в Брюссель согласовала предоставление Беларуси пакета помощи. Об этом сообщил ее Telegram-канал Пул первой во вторник, 22 сентября.



"Светлана Тихановская договорилась о том, что Беларуси будет предоставлен пакет помощи после демократических перемен", – говорится в сообщении.



Утверждается, что на помощь европейских стран смогут рассчитывать "репрессированные режимом", студенты, журналисты, медики и правозащитники.



Накануне Светлана Тихановская выступила на внеочередном заседании Комитета по иностранным делам Европарламента, посвященном ситуации в Беларуси. Она предложила ввести санкции в отношении белорусских официальных лиц, которых она включила в список "ответственных за насилие в стране".

