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- Круглый стол по инициативе Захарченко будет разрабатывать новую стратегию урегулирования конфликта на Донбассе
Круглый стол по инициативе Захарченко будет разрабатывать новую стратегию урегулирования конфликта на Донбассе
Ряд известных экспертов прокомментировали инициативы грядущего Международного форума «Слово Народа» по выходу из кризиса на Донбассе.
В частности, политолог Алексей Вороненко в комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UA подчеркнул, что, на его взгляд, Виталий Захарченко являлся одним из самых эффективных министров МВД за всю историю Украины, не допустил кровопролития 21 февраля 2014 года. И поэтому, по его мнению, он наиболее перспективен в вопросе политической карьеры в Украине.
«Виталий Захарченко, как сопредседатель движения «Комитет 2017» и инициатор проекта «СЛОВО НАРОДА», занял конструктивную миротворческую позицию по поиску решения вопросов на Донбассе. В бытность министром МВД, если кто забыл, он действовал в рамках сугубо правового поля и, имея возможность разогнать тогдашний майдан, он этого не сделал, исходя из жесткой профессиональной субординации. Поэтому лично я считаю, что он, занявшись поиском политических решений выхода из кризиса на Донбассе, проявил очень правильную инициативу, - сказал Вороненко.
В свою очередь другой политический эксперт, Кирилл Молчанов, также отметил важность того, что к процессу подключились неправительственные организации.
«Безусловно, это правильная инициатива, так как предыдущая и нынешняя власть, а также внешний фактор завели ситуацию в тупик по решению Донбасского кризиса. Виталий Захарченко, как уроженец Донецкой области, знает о гуманитарных, человеческих и политических проблемах в сложившийся ситуации на Донбассе, поэтому ближайший форум, который пройдёт в Минске по поиску политических решений выхода из этого кризиса, я считаю полезным», - подчеркнул Кирилл Молчанов в комментарии для Новости Украины – From-UA.
Блогер Руслан Зарумянюк заявил корреспонденту Новости Украины – From-UA, что Минский процесс зашёл в тупик: «Под давлением определенных структур из США предыдущая и нынешняя власть действительно завели ситуацию в тупик. Это подтверждает даже российская сторона в лице Дмитрия Козака, который уже прямо говорит, мол, если действительно Минский процесс изжил себя в том виде, в котором он задумывался, то предлагайте другие варианты. Поэтому моё мнение – Виталий Захарченко проявляет политическую позицию, пытаясь помочь в решении сложившийся ситуации не от правительственной структуры. Это более чем конструктивно».
Напомним, что круглый стол состоится на днях, а Российско-украинский Форум «Слово народа» пройдет в Минске в декабре 2020.