У людей, переболевших лихорадкой денге - обнаружили иммунитет к COVID-19

Люди, переболевшие лихорадкой денге могут получить определенный иммунитет к новой коронавирусной инфекции. Об этом говорится в исследовании, проведенном профессором американского Университета Дьюка Мигелем Николелисом, отмечает УНН.



В этой неопубликованной работе, которую приводит агентство Reuters, сравнивалось географическое распределение случаев заражения коронавирусом в Бразилии с распространением в этой же стране лихорадки денге в 2019 и 2020 годах. Николелис обратил внимание на то, что в местах с более низким уровнем распространения коронавирусной инфекции в этом и прошлом году произошли вспышки лихорадки денге. “Это поразительное заключение допускает интригующую возможность наличия иммунологической перекрестной реактивности между серотипами флавивируса денге и SARS-CoV-2 (коронавирус нового типа), — говорится в исследовании. — Если эта гипотеза подтвердится, то это может означать, что лихорадка денге или иммунизация (против нее) эффективной и безопасной вакциной могут обеспечить определенный уровень иммунологической защиты против коронавируса”.



“Это (наблюдение) указывает на то, что существует иммунологическое взаимодействие между двумя вирусами, о котором никто не мог предположить, потому что эти два вируса принадлежат к совершенно разным семействам”, — отметил Николелис, добавив, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы доказать эту связь.



Лихорадка денге — острое трансмиссивное вирусное заболевание, передающееся при укусе насекомых. Сопровождается лихорадкой, интоксикацией, сыпью и увеличением лимфатических узлов. Лечение обычно занимает от двух до семи дней. В настоящее время встречается преимущественно в странах Южной и Юго-Восточной Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна.

