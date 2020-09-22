На границе с Молдовой поймали хасидов-нелегалов

В Одесской области на границе с Молдовой выявили группу паломников-хасидов, которые нелегально находились в Украине. Их выдворят из страны с пятилетним запретом на въезд.



Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы.



Сообщается, что пограничники Подольского отряда обнаружили в районе границы микроавтобус "Мерседес Спринтер", которым перевозили 11 иностранцев, которые якобы не имели при себе документов. По их словам, они пытались попасть на старинное кладбище, а документы забыли в одной из гостиниц Умани.



Однако пограничники установили, что все они ехали из Умани после завершения празднования Рош ха-Шана (еврейский новый год). После углубленного досмотра вещей нашли и паспорта - одного гражданина Франции и десяти граждан Израиля. Все паломники нарушили правила пребывания в Украине.



Материалы об административном нарушении направили в суд.



"Иностранцам запретят въезд на территорию Украины сроком на пять лет и принудительно вернут в страны происхождения", - говорится в сообщении.

