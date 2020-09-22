В Украине задолженность по зарплате за год выросла почти на четверть

В Украине по состоянию на август 2020 года общая задолженность по выплате заработной платы достигает 3,4 млрд гривен. Она выросла почти на 24% за год. Об этом во время заседания КСУ заявила Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова, передает корреспондент УНН.



"По статистике, в нашей стране более четверти населения находится за чертой бедности. Доходы ниже фактического прожиточного минимума получают около 25% наших граждан", - сообщила Омбудсмен.



Также, по ее словам, нарушается право на своевременное получение вознаграждения за труд.



"Общая сумма задолженности по выплате заработной платы на август 2020 года составляет 3 млрд 400 млн. Она выросла почти на 24% за год. Утвержденный законом прожиточный минимум, который с августа 2020 года составляет 2118 гривен, в среднем на одного человека меньше почти вдвое от фактического необходимого прожиточного минимума, причем предел монетарной бедности, определенный ООН для стран Центральной и Восточной Европы, составляет 4110 гривен", - отметила она.

