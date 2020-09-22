В Минфине назвали сроки визита миссии МВФ

Миссия МВФ может прибыть в Украину в октябре-ноябре, заявляет министр финансов Сергей Марченко. Об этом он сказал в эфире программы Свобода слова на ICTV.



"Информация о паузе - это слухи. Сегодня премьер-министр общался с руководителем Европейского департамента МВФ и обсуждали потенциальный приезд миссии в ближайшее время. Миссия фонда спрашивает несколько вопросов, в частности, по новому бюджету. Мы за ближайшую неделю проговорим эти вопросы, и есть все основания полагать, что в октябре (возможно ноябре) миссия фонда будет в Украине", - говорит Марченко.



По его словам, правительство минимум раз в неделю проводит онлайн-общение с МВФ.

