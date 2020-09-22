В Украине в ноябре будет до 7 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки – мнение

К ноябрю в Украине за сутки будет фиксироваться до 7 тыс. новых случаев COVID-19, считает директор Johnson&Johnson Ukraine Денис Голубчиков.



"В отличие от центральной и западной Европы, на мой взгляд, в Украине не было первой волны COVID-19. Мы оттянули этот вопрос от весны максимально до сейчас. То, что пережила центральная и западная Европа в марте-апреле, - мы в это сейчас входим. В сентябре-ноябре, я думаю, что нас ожидает "веселая" история с дневным количеством кейсов", - сказал он в ходе Global Outlook в Киеве во вторник.



"На эту осторожно-оптимистическую картину с экономикой Украины накладывается совершенно не прогнозируемая ситуация с заболеваемостью. К концу октября – 5 тыс. кейсов в сутки, ноябрь - до 7 тыс. кейсов суточных. Это моя субъективная оценка. Нет данных, на которые можно опираться, но по тренду приблизительно так, потому что накладывается сезонная история, есть фоновая заболеваемость", - добавил Голубчиков.

