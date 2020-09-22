Киевлянин получил приговор за убийство собаки

Суд признал киевлянина виновным в убийстве собаки и назначил ему год условного срока. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.



"Деснянский районный суд Киева объявил обвинительный приговор 36-летнему местному жителю по факту жестокого обращения с животным, повлекшего его гибель (ч. 1 ст. 299 УК Украины)", - говорится в сообщении.



Досудебным расследованием установлено, что 27 октября 2019 года к мужчине в гости пришел его товарищ с собакой породы такса. "Между мужчинами возник конфликт из-за того, что собака справила естественную потребность в его комнате. После чего мужчина взял кухонный нож и нанес животному один мощный удар в область брюшной полости, что привело к его смерти", - добавили в прокуратуре.



"Суд признал мужчину виновным в указанном преступлении и назначил наказание в виде 1 года ограничения свободы с испытательным сроком в один год", - говорится в сообщении.

