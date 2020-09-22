Американские медики предрекли "апокалиптическую осень"

Американские медики прогнозируют "апокалиптическую" осень в США из-за усиления пандемии коронавируса. Причиной этого видят игнорирование ношения масок и открытие учебных заведений. Об этом сообщает CNN.



"Мне жаль это говорить. Это происходит, потому что мы вновь открываем школы и колледжи в местах с большим числом случаев и потому что федеральные власти не говорят людям носить маски и соблюдать другие предосторожности", - заявил доктор Питер Хотез, декан одного из факультетов медицинского университета в Хьюстоне.



Подобного мнения придерживается и Джоанна Мараззо, директор отделения инфекционных заболеваний университета Алабамы. По ее словам, число случаев коронавируса существенно растет из-за усталости людей от эпидемических ограничений. Также, по ее мнению, играют роль фейки и противоречащие друг другу сообщения о действии вируса и его способности распространяться.



По данным института Джонса Хопкинса, в 28 штатах США наблюдается рост числа новых случаев. На данный момент там болезнь выявлена у 6,8 миллионов людей, для 200 тысяч заболевших она стала смертельной. С такими показателями США занимает первое в мире место по числу заболевших и скончавшихся.