В России разбился истребитель Су-30

России потерпел крушение двухместный многоцелевой истребитель Су-30 поколения 4+. Самолет упал в Тверской области, сообщила пресс-служба Западного военного округа РФ во вторник, 22 сентября.



Указано, что авария произошла при проведении планового учебно-тренировочного полета. Экипаж благополучно катапультировался. После приземления летчики вышли на связь. Их уже эвакуировали на аэродром базирования.



"Самолет упал в лесистой местности. На земле разрушений нет. Для установления причин и обстоятельств происшествия к месту аварии направлена комиссия Западного военного округа", – говорится в сообщении.

