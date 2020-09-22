Михалков назвал массовые протесты в Белоруссии компьютерной графикой

Режиссер Никита Михалков заявил, что видеозаписи и фотографии с массовых акций протеста в Белоруссии являются фейком. В выпуске блога «БесогонТВ» на YouTube он назвал митингующих компьютерной графикой.



«Я вам говорю как профессионал. Вы можете мне поверить. Вот видите эту фотографию? Какое море людей. Обратите внимание на просвет у первых рядов между друг другом (между участниками протеста — прим. «Ленты.ру») и между ногами», — отметил Михалков.



По его словам, подобного не может быть при таком количестве людей. «Там должно быть все забито вторым, третьим, пятым рядом внизу. Видите, его нет. Это чистая абсолютно компьютерная графика», — добавил режиссер.



Он также показал фотографию из Telegram-канала Nexta Live, сделанную на площади Независимости во время митинга. «Она так выглядит в мирное время, так сказать. А посмотрите, как заполнена во время демонстрации. Даже стеклянный купол фонтана заполнен людьми! Это невозможно!» — подчеркнул Михалков.

